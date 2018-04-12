تقدم مذهل لمنتخبي اليمن وتونس في تصنيف الفيفا.. وتراجع السعودية ومصر والإمارات

حافظت ألمانيا بطلة العالم على موقعها على رأس قائمة تصنيف المنتخبات التي أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس بعد آخر جولة من المباريات الدولية في حين تقدمت بلجيكا للمركز الثالث قبل شهرين تقريبًا من موعد انطلاق نهائيات كأس 2018 في روسيا.

وفي مارس آذار الماضي أقيمت 133 مباراة دولية من بينها مباريات ودية و13 مباراة رسمية في تصفيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في دولة الإمارات العربية.

وقفزت تونس تسعة مراكز لتحتل المركز الـ14 عربيًا لتبقى الأولى عربيًا وافريقيًا، بينما احتل منتخب المغرب المركز الـ 42 عالميًا تلاه منتخب مصر في المركز الـ 46 في حين احتلت السعودية المركز الـ70 عالميًا متراجعة بمركز واحد عن التصنيف السابق.

وصعدت أوروغواي خمسة مراكز لتحتل المركز الـ 17 عالميًا، في حين حسنت منتخبات سلطنة عمان وتايوان والفلبين مواقعها في القائمة بناء على نتائجها في مباريات في تصفيات كأس آسيا 2019.

وتقدم أحدث عضوان من أوروبا وهما كوسوفو وجبل طارق للمركزين 152 و192 عالميًا بفضل تحقيق انتصارات في مباريات ودية.

وفيما يأتي قائمة بأول 20 منتخبًا مع وضع التصنيف السابق بين قوسين:

1- ألمانيا (1)

2- البرازيل (2)

3- بلجيكا (5)

4- البرتغال (3)

5- الأرجنتين (4)

6- سويسرا (8)

7- فرنسا (9)

8- إسبانيا (6)

9- تشيلي (10)

10- بولندا (6)

11- بيرو (11)

12- الدنمارك (12)

13- إنجلترا (16)

14- تونس (23)

15- المكسيك (17)

16- كولومبيا (13)

17- أوروغواي (22)

18- كرواتيا (15)

19- هولندا (21)

20- إيطاليا (14)

وتراجعت الإمارات مركزين لتصبح 81 عالميًا، فيما تقدمت اليمن 15 مركزًا دفعة واحدة لتصبح 125 عالميًا بعد تأهلها لكأس آسيا 2019 بالإمارات.

وغرد نبيل معلول مدرب منتخب تونس بعد دخول منتخب بلاده قائمة أول 20 منتخبًا على مستوى العالم :”يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بفضل الله وبعونه المنتخب التونسي يحتل المركز الرابع عشر عالميًا والأول عربيًا وأفريقيًا وآسويًا. ألف مبارك للشعب التونسي وشكرًا من الأعماق لكل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق .”.