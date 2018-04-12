“هل العوجا”..17 فنانًا سعوديًا يدشنون أكبر لوحة جدارية بالمملكة

بدأ 17 فنانًا سعوديًا العمل على إنجاز أكبر لوحة جدارية بالمملكة بالمنطقة الشرقية، والتي تتضمن سيرة ملوك السعودية منذ تأسيسها وحتى اليوم.

وكشف رئيس بلدية الخبر بالمنطقة الشرقية، سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية بدأت بأعمال هذه اللوحة الكبيرة بمبادرة نوعية بالتعاون مع فريق “كانفش” الفني تحت مسمى “جدارية هل العوجا” بطول ٢٠٠م وارتفاع ٣م على شارع الأمير تركي بن عبدالله بكورنيش الخبر، مشيرًا أن المبادرة جاءت لتعزيز الانتماء والوطنية بين الأفراد، وخلق بيئة بصرية جمالية لواجهات وطرقات محافظة الخبر.

وأشار الزايدي، وفق موقع “سبق”، إلى أن هذه الجدارية تعد الأولى من نوعها كأطول جدارية وطنية بالمملكة، وتتضمن سيرة المؤسس الملك عبد العزيز وأبنائه الملوك وأبرز مراحل تأسيس المملكة وتطورها حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

معلم ثقافي

وأوضح الزايدي أن جدارية “هل العوجا” ستتحول بعد انتهائها إلى مَعلم ثقافي بالمنطقة الشرقية؛ مشيرًا إلى أن “هذه المبادرة الوطنية التي بدأ العمل بها من الأسبوع الماضي ستتضمن مشاركة فئات غالية بمجتمعنا مثل أبناء الشهداء من رجال الأمن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ومرضى السرطان؛ من خلال الرسم في أجزاء مخصصة بهذه الجدارية”.

طفل وشيخ ستيني

ولفتت المشرفة على الفريق الفني، ميساء الرويشد، إلى أن ١٧ فنانًا وفنانة من مختصي الفن التشكيلي بالمنطقة الشرقية يشاركون بهذه المبادرة الوطنية، مشيرة إلى أن بينهم طفلًا يبلغ عمره ١٢ عامًا، ورجل ستيني العمر؛ مبينة أن الجدارية تستغرق فترة عمل تقارب أسبوعين لإنجازها بالشكل النهائي.