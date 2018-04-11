بالفيديو.. إنقاذ مواطن حاصرته السيول في السعودية

أنقذت كوادر الدفاع المدني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية ، يوم الأربعاء، مواطنا حاصرته السيول داخل مركبته .

ونشر الدفاع المدني السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يُظهر عملية إنقاذ المواطن.

وكانت الأرصاد الجوية قد حذّرت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

وتكثف الجهات المسؤولة في المملكة جهودها في ظل هذه الأجواء لمتابعة كافة الأزمات التي قد تنتج عن غزارة الأمطار، وهطول البَرَد خلال هذه الأيام.