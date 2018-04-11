ما الرابط بين البلوغر السعودية فاطمة الأنصاري والنجمة اللبنانية نادين نجيم؟ (فيديو)

أثار شبه بين ملامح البلوغر السعودية فاطمة الأنصاري والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فضول متابعين.

وكان البرنامج الكويتي “عالسيف” قد استضاف فاطمة وشقيقتها أمل الأنصاري، للحديث عن أعمالهما وطموحاتهما، قبل أن يلاحظ متابعون الشبه بين فاطمة ونادين.

وتنوعت آراء ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الشبه بين الأنصاري ونجيم، إذ رأى متابعون أنها تشبهها بشكل كبير، وتتفوق عليها بالجمال.

وعلقت “ريم”: “أجمل منها ماشاء الله”، وقد أيّدت “ساما”: “حتى اني هم أشوفها تشبه نادين نجيم”.

فريق آخر رأى أن الأنصاري تعمدت تقليد الفنانة اللبنانية، من خلال الماكياج وعمليات التجميل. وعلقت “شيخة”: “تبي تقلدها مسوية نفس الفك والشامة والمكياج”.

لكن متابعين رأوا أن نادين هي الأجمل، فقد قالت “مهرة”: “وايد تشبه نادين بس نادين أحلى”.

ورأت “ديمة”: “لا هي مقلدتها حتى بالشامة بس نادين أجمل”.

وكشفت فاطمة الأنصاري في “عالسيف”، أنها لا تحب الظهور لمجرد الشهرة، مبينة أنه إن لم يكن لديها هدف ما، فلا يعنيها الأمر.