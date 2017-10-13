هذه هي الفنانة التي ستحلّ محل نادين نجيم في الجزء الثاني من “الهيبة”

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، رسميًا، مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة” أمام الفنان السوري تيم حسن بدلاً من الفنانة نادين نسيب نجيم.

ونشرت سابا عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” صورة أثناء توقيعها على عقد المشاركة بالعمل مع الشركة المنتجة، وعلقت قائلة: “الهيبة2.. رمضان 2018”.

وحقق الجزء الأول من مسلسل “الهيبة” نجاحًا جماهيريًا ضخمًا خلال عرضه بشهر رمضان الماضي، ثم أعلنت فجأة بطلته نادين نسيب نجيم انسحابها من الجزء الجديد.

وكانت نادين نسيب نجيم، قد أكدت في تصريحات تلفزيونية أن كل المعلومات التي تحدّثت عن أن السبب في انسحابها من مسلسل “الهيبة” هو مادي أو خلاف في الكواليس بينها وبين الممثل “تيم حسن” ليس حقيقياً، موضحة أن سبب عدم مشاركتها الأساسي هو أن “اتجاه الجزء المقبل يعطي الأولوية لحضور الرجال أكثر من النساء، وهو أمر لا يليق بها وبمكانتها”.