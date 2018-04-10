بالفيديو والصور.. مصرع 3 شبان سعوديين في حادث غرق مأساوي قرب الرياض

لقي ثلاثة شبان سعوديين مصرعهم، في حادث غرق مأساوي وقع في تجمع مياه خلف سد رويغب الواقع شمال مدينة الرياض التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

وفقد الشبان الثلاثة عصر يوم الاثنين لتبدأ فرق الدفاع المدني البحث عنهم بمساعدة عدد من الأهالي قبل أن يتم العثور عليهم وانتشالهم متوفين.

وزادت الهطولات المطرية وتضاريس المنطقة الوعرة من صعوبة مهمة فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مائية في عمليات البحث.

وهز الإعلان عن وفاة الشبان الثلاثة أبناء المنطقة الذي كانوا يتابعون لساعات عمليات البحث والإنقاذ عبر صور وفيديوهات تم بثها على موقع “تويتر”.

الدفاع المدني الان بثادق وشقراء و #المجمعة وحوطة سدير يحاولون استخراج ثلاثة شباب غرقوا في سد رويغب بأذن الله انهم سالميين pic.twitter.com/1wGmxC5KgR — المجمعة | الآن (@MajmaahNow) April 9, 2018

#اليوم_العالمي_للعيون_الحلوه دعواتكم لهم ٣ اشخاص مفقودين من العصر في سد رويغب pic.twitter.com/0BKBa0Gwgy — بــوودي ???? (@Aboodyfahad) April 9, 2018

وأعلن أقارب للمتوفين العثور على جثث الشبان الثلاثة وهم محمد بن هايف بن محمل، ورجاء بن سعد بن رجاء، وسلطان بن زيد بن دعسان.

#سد_رويغب الدفاع_المدني ينتشل ثلاثة شبان غرقوا في #سد_رويغب .

نسأل المولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنا اليه راجعون #أمطار الرياض pic.twitter.com/830anN68K4 — ف (@fin5070) April 9, 2018

وشهدت منطقة الرياض يوم الاثنين هطولات مطرية غزيرة شأن كثير من مناطق المملكة التي تشهد تقلبات جوية تتخللها الأمطار والسيول وسط تحذيرات رسمية مستمرة بالابتعاد عن السدود والأودية وتجنب الخروج في بعض الأحيان إلا للضرورة.

وتخلف مواسم الأمطار الغزيرة والسيول التي تعقبها في السعودية، خسائر بشرية ومادية خلال حوادث غرق وانجراف واصطدام وسقوط متنوعة.