بالفيديو والصور.. مصرع 3 شبان سعوديين في حادث غرق مأساوي قرب الرياض

بالفيديو والصور.. مصرع 3 شبان سعوديين في حادث غرق مأساوي قرب الرياض

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

لقي ثلاثة شبان سعوديين مصرعهم، في حادث غرق مأساوي وقع في تجمع مياه خلف سد رويغب الواقع شمال مدينة الرياض التي تشهد هطولات مطرية غزيرة.

وفقد الشبان الثلاثة عصر يوم الاثنين لتبدأ فرق الدفاع المدني البحث عنهم بمساعدة عدد من الأهالي قبل أن يتم العثور عليهم وانتشالهم متوفين.

وزادت الهطولات المطرية وتضاريس المنطقة الوعرة من صعوبة مهمة فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مائية في عمليات البحث.

وهز الإعلان عن وفاة الشبان الثلاثة أبناء المنطقة الذي كانوا يتابعون لساعات عمليات البحث والإنقاذ عبر صور وفيديوهات تم بثها على موقع “تويتر”.

وأعلن أقارب للمتوفين العثور على جثث الشبان الثلاثة وهم محمد بن هايف بن محمل، ورجاء بن سعد بن رجاء، وسلطان بن زيد بن دعسان.

وشهدت منطقة الرياض يوم الاثنين هطولات مطرية غزيرة شأن كثير من مناطق المملكة التي تشهد تقلبات جوية تتخللها الأمطار والسيول وسط تحذيرات رسمية مستمرة بالابتعاد عن السدود والأودية وتجنب الخروج في بعض الأحيان إلا للضرورة.

وتخلف مواسم الأمطار الغزيرة والسيول التي تعقبها في السعودية، خسائر بشرية ومادية خلال حوادث غرق وانجراف واصطدام وسقوط متنوعة.

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