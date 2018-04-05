الطقس في الرياض ومحافظات بالمملكة يشغل السعوديين (صور وفيديو)

وسط تسجيل تهاطل كميات من الأمطار على محافظات سعودية عدة، اليوم الخميس، وعلى مدار الأيام الماضية، تضاعف انشغال السعوديين خلال الساعات الماضية بحالة الطقس وخاصة الأمطار المصحوبة بالأتربة والموجات الرعدية التي ضربت وينتظر أن تضرب بكثافة خلال الساعات المقبلة مناطق واسعة من العاصمة الرياض.

وانشغل الكثير من سكان العاصمة بمتابعة حالة الجو وسط جو غائم على أحياء الرياض تسيدته سحب من الغبار والرياح الممزوجة بالأتربة.

وفي الأثناء تداول ناشطون في منطقة حفر الباطن مقاطع فيديو تظهر تهاطل أمطار غزيرة مصحوبة بسحب رعدية ورياح.

وتتهاطل حاليا أمطار على مناطق عدة بالمملكة، وسط سحب رعدية وخيوط برق تخطف الأبصار أحيانًا في السماء.

وتصدرت استفسارات السعوديين عن حالة الطقس وخاصة في الرياض قوائم الترند بالمملكة، التي شهدت خلال الأيام والأسابيع الماضية تهاطل ثلوج وموجات برد وسحب رعدية.

من بشائر الخير والبركة هطول أمطار مع بردية على منطقة صخيبرة الآن الموافق ١٤٣٩/٧/٢٠ الخميس #طقس السعودية #شبكة_طقس_الجزيرة pic.twitter.com/EgcairWVR8 — شبكة طقس الجزيرة (@AljazeraWeather) April 5, 2018

ووفق خرائط توضيحية تداولتها مواقع سعودية لسحب رعدية ممطرة، فإن غدًا الجمعة سيشهد ذروة الحالة الماطرة وسط تداول تحذيرات من السحب الرعدية والبرديات وتشكل السيول على مناطق واسعة من المملكة.

وحسب نفس المصدر، هطلت الخميس زخات مطرية رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة، فيما كانت الحالة أقوى في أجزاء من القصيم وحائل وأجزاء من شرق وجنوب المدينة المنورة إضافة إلى شمال منطقة الرياض.

وغدًا يُتوقع تشكل حزام من السحب الرعدية الممطرة بغزارة، يشمل أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية بما فيها الطائف وشرق مكة المكرمة، إضافة الى جنوب وشرق المدينة المنورة وغرب وشمال منطقة الرياض ومنطقتي حائل والقصيم.

بردية عيون الجواء الآن pic.twitter.com/ikFRUWeBcB — طقس السعودية (@saudiwether) April 4, 2018

وكان ناشطون سعوديون قد تداولوا على موقع تويتر مناظر مصورة وصفت بالفريدة لمناطق عدة بالمملكة وهي تتغطى بالأبيض، بعد ثلوج وأمطار تهاطلت في مناطق واسعة بالمملكة، وسط ابتهاج السعوديين والدعوات بالسلامة للجميع وتجنب حدوث إصابات بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة منذ أسابيع.

كما شهدت مناطق أخرى سيولًا جارفة غطت الكثير من المساحات بالمياه، في مشاهد تميزت بانخفاض درجات الحرارة وتفاعل واسع من قبل المغردين السعوديين معها.

شعيب السهل شرق قبه الأربعاء 7/18

4 ابريل pic.twitter.com/XfoCMLOMSH — طقس السعودية (@aliabnalhosiin) April 4, 2018