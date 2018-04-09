للمرة الأولى في تاريخها.. السعودية تشارك في مهرجان “كان”

تشارك السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، رسميًا بمهرجان “كان” السينمائي، في دورته الـ71 المقررة مايو/آيار القادم، من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام (حكومي).

جاء ذلك في بيان سعودي، الإثنين، عقب اجتماع وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد صالح العواد، بوزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين في باريس، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا.

وقال العواد، بحسب البيان الذي نشرته قناة “الإخبارية” الرسمية،: “يسرنا أن نعلن مشاركة المملكة في الدورة 71 لمهرجان كان السينمائي الدولي، ونتطلع من خلال مشاركتنا الأولى من نوعها في هذه الفعالية لدعم مواهبنا المحلية وإبرازها وشرح إمكانات صناعة الأفلام السعودية”.

وأضاف “نتوجه في المملكة إلى تطوير صناعة مستدامة وحيوية تدعم وتشجع جميع مفاصل هذا القطاع خصوصًا في ظل توفر عدد كبير من مواقع التصوير المميزة التي تتيح للمملكة صناعة الأفلام والاستفادة منها.”

وستقدم السعودية في المهرجان 9 أفلام لصناع سينما صاعدين من المملكة، ومن المقرر عرضها في فقرة الأفلام القصيرة للمهرجان.

ويقام مهرجان “كان” السينمائي، في فرنسا سنويًا، ويضم كبار صنّاع السينما في العالم، وسبق أن شاركت السينما السعودية بأربعة أفلام قصيرة في المهرجان عام 2015 ، فيما تعد هذه المشاركة الرسمية الأولى.

وأعلنت السعودية مطلع مارس / آذار الماضي، إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في المملكة، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام (حكومي)، ليكون أول كيان متخصص في صناعة الأفلام، بعد رفع حظّر عن السينما استمر نحو 35 عامًا.

وأعلنت وزارة الثقافة في 4 أبريل/نيسان الجاري أنها منحت ترخصيها لتشغيل أول دار سينما لشركة الترفيه للتطوير والاستثمار (حكومية) بالشراكة مع (أيه إم سي ) وذلك لتشغيل دور سينما في المملكة.

ومن المقرر افتتاح أول دار سينما في الرياض 18 أبريل / نيسان الجاري.