السعودية.. “تعليم حائل” تعزل 3 طلاب للاشتباه في إصابتهم بـ”الجرب”

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل السعودية، اليوم الإثنين، أنها اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة بحق 3 حالات (طالبتان وطالب) يُشتبه في إصابتهم بمرض “الجرب“.

وقالت إدارة الصحة بحائل في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: إنه “ورد إلى قسم الشؤون الصحية بالإدارة، من مكتب التعليم بشمال حائل (بنات)، ومن قائد إحدى المدارس الابتدائية (بنين)، وجود 3 حالات اشتباه بمرض الجرب لطالبتين في مدرستين ابتدائية وثانوية، ولطالب في مدرسة ابتدائية، وتبين أنهم من أسرة واحدة”.

وأضافت أنّ “قسم الشؤون الصحية بالإدارة وقادة المدارس بادروا باتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمثل هذه الحالات، من عزل المصابين عن بقية الطلبة والطالبات، والتواصل مع أولياء أمورهم لوقفهم عن الدراسة، وكذلك التواصل مع مركز الرعاية الصحية المشرف على المدارس، حيث أُرسلت فرقة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وجارٍ التنسيق في ذلك مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة”.