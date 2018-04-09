العثور على بقايا إنسان عمره 85 ألف سنة في السعودية (صور)

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اكتشاف أول عينة مباشرة لبقايا الإنسان القديم في شمال غرب المملكة، بمشاركة من متخصصين من جامعات غربية.

ونقلت صحيفة الرياض المحلية عن رئيس الهيئة المهندس حسين العتيبي قوله: إن هذه الأحفورة المكتشفة عبارة عن “عظمة عقلة من الإصبع الأوسط يتجاوز طولها الـ 32 م وقطرها لا يتجاوز 9 مم، وقد حفظت بشكل جيد في رسوبيات بحيرات قديمة من عصر الهولوسين وسط الكثبان الرملية في صحراء النفود، وتُعرف المنطقة التي تم العثور على الأحفورة فيها ببحيرة الوسطى القديمة التي تبعد 140 كم شرق محافظة تيماء في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة”.

وبيّن العتيبي أن هذه الأحفورة تمثل أول دليل ملموس لتواجد الإنسان القديم واستيطانه في السعودية قبل حوالي 85,000 سنة، وتعتبر أقدم أحفورة خارج نطاق أفريقيا وفلسطين.

وأوضح أن “الأدوات والمعدات الصخرية المصنوعة من الصخور الموجودة في المنطقة مشابهة لأدوات العصر الحجري الأوسط في أفريقيا، والتي نقلها الإنسان إلى جزيرة العرب خلال فترات مطيرة رُبطت بالتأثير المداري، والذي أوجد أيضًا بيئة مناسبة للعيش والانتشار للحيوانات الأفريقية، مثل فرس النهر والجواميس والظبي والثعابين والطيور”.

واعتبر المهندس العتيبي أن هذا الاكتشاف “سوف يجلب اهتمام الكثير من علماء الجيولوجيا والأحافير والآثار؛ للقيام بدراسات علمية مختلفة معمّقة في المجال الجيولوجي” .