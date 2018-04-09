فيديو طريف في السعودية: “الجرب يا عرب اقترب”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لفاعل جمعوي، يحاول من خلاله التوعية بأخطار مرض الجرب المنتشر هذه الأيام في مناطق بالمملكة العربية السعودية.

ويردد مسؤول الجمعية وبجانبه لوحة كتب عليها “محاضرة أخطار الجرب”، بطريقة الإنشاد أمام عدد من التلاميذ: “اسبحوا لايجيكم جرب، الجرب يا عرب اقترب”.

وسخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الطريقة التي وصفوها بالبدائية للتوعية حول الجرب في المدارس، في حين أيّد آخرون الأمر، معتبرين أي وسيلة لنشر الثقافة الصحية بين الطلاب محمودة، حتى ولو كانت “شيلة الجرب”.

وأعلن في السعودية عن حالات عديدة من مرض الجرب في صفوف طلبة المدارس، بدأت في مكة المكرمة، ووصلت لاحقًا إلى المدينة المنورة، والرياض ومنطقة حائل، وسط تدافع للمسؤولية بين وزارة الصحة والتعليم.