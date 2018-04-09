طفا على السطح خلاف علني نادر بين النيابة العامة وإمارة في السعودية، على خلفية الواقعة الغريبة بالمملكة عندما نسي عناصر فرق الإسعاف إنقاذ سيدة تعرّضت وعائلتها لحادث تصادم بين مركبتين على طريق محايل في منطقة عسير، لتظل داخل السيارة بمنطقة حجز المرور لعدة ساعات.

ووجّه أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وهو ما لفت مختصون إلى أنه تدخل في شؤون النيابة التي لم تتأخر في الرد مؤكدة أنها “الجهة المعنية بجميع القضايا الجنائية في مرحلة جمع الأدلة وتحليلها والتحقيق والادعاء، ولا يحق لأي من الجهات أو الأفراد التدخل أو التصريح بشأنها سوى النيابة العامة.

#عاجل#النيابة_العامة توضح :

نحن الجهة المعنية بجميع القضايا الجنائية في مرحلة جمع الأدلة وتحليلها والتحقيق والادعاء، ولا يحق لأي من الجهات أو الأفراد التدخل أو التصريح بشأنها سوى النيابة العامة.

تصريح النيابة رد على تصريحات بعض المتحدثين الاعلاميين حول بعض القضايا الاخيرة. — عبدالله البرقاوي (@albargawy) April 9, 2018

وكان المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم قد علّق على إعلان توجيه إمارة عسير بالتحقيق قائلا: “هذا لا يليق .. هذه قضية جنائية من اختصاص النيابة العامة ومعالي النائب العام المرتبط بالملك هو صاحب الولاية ويفترض (فورًا) أن تشعر النيابة بالواقعة ولا حاجة لـ(توجيه) من أحد لاستكمال الإجراءات القانونية”.

وأضاف “هناك(سلطة) جديدة لا بد أن تحترمها إمارات المناطق وهي سلطة النائب العام”.