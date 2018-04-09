بالفيديو.. “الجرب” يدفع سعوديًا لتوثيق مشهد صادم للقاذورات بجوار مدارس في مكة

وثق سعودي من منطقة مكة المكرمة، الفوضى والنفايات المنتشرة بجوارمدرستين، فيما ظهرت مياه قذرة تسيل بغزارة، وذلك بعد انتشار مرض الجرب بشكل كبير بين طلبة المدارس.

وقال صاحب المقطع المصور: “هذه مياه الصرف الصحي، تسيل بشدة وبغزارة من أمام مدرسة فرزدق الابتدائية الصباحية، ومدرسة عمرو يكرب المسائية”.

ووجه صاحب المقطع كاميرا جواله باتجاه يافطة تحمل اسم مدرسة عمرو يكرب، كما وثق توجه الطلاب إلى المدرسة، وسط النفايات المكدسة.

وأثار انتشار الجرب في منطقة مكة إضافة إلى وصوله للمدينة المنورة، وأنباء عن انتشاره في مناطق أخرى من المملكة، جدلاً كبيرًا في الآونة الأخيرة، بعد أن وصل عدد المصابين به خاصة من الطلاب إلى المئات.

ورغم محاولة وزارة التعليم احتواء المرض، وإصدارها عدة تصريحات تؤكد سيطرتها عليه، إلا أن اتهامات كثيرة طالتها بالإهمال، ومن ورائها البلدية ووزارة الصحة، حيث اعتبر ناشطون أنها مسؤولة بشكل مباشر عن عدم النظافة في المدارس، وتكدس العشرات من الطلاب في فصول ضيقة، ما تسبب بانتشار الجرب بشكل كبير.

وسبق أن فند مراسل قناة “الإخبارية” تصريح وزارة التعليم بقيام وزيرها الدكتور أحمد العيسى بزيارة المدارس المصابة بالجرب، مؤكدًا أن الوزير قام بزيارة مدارس نموذجية في حي الزايدي والهجرة في مكة المكرمة، ولم يزر أي مدرسة من المدارس المصابة بالجرب، كما لم يزرها أي من أعضاء الوفد المرافق مع الوزير.

يذكر أن التعليم أعلنت سابقا تعليقها الدراسة في عدة مدارس شهدت إصابات بالجرب، كما أعلنت أنها نقلت الامتحانات من منطقة مكة.