مع العودة للمدارس.. “تعليم مكة” تعلن خطتها الإجرائية لمكافحة “الجرب” (صور)

أعلنت إدارة التعلیم في منطقة مكة المكرمة غرب السعودية تفاصيل خطتها الإجرائية لمكافحة مرض الجرب والحد من انتشاره.

وتتضمن خطة الإدارة، وفقًا لموقع “أخبار 24” السعودي، تشكیل لجان في جمیع المدارس التي تعرضت للإصابة بالمرض.

وأكدت عودة جمیع المدارس البالغ عددھا 70 مدرسة بكافة منسوبیھا وطلابھا، التي علقت فیھا الدراسة احترازيًا، إلى الدراسة والعمل ابتداءً من يوم غد الأحد.

وعن آلية عمل اللجان، أوضحت الإدارة أن اللجان شكلت في جمیع المدارس التي ظھرت فیھا حالات اشتباه، حیثُ لا يسمح لطالب أو طالبة مشتبه بإصابته بالعودة للمدرسة إلا بتقرير طبي يثبت شفاءه.

وشمل عمل اللجان استكمال تجھیز العیادات الطبیة، وحصر الطلبة المخالطین للمصابین، وتحسین وضع الطلبة المصابین، والتنسیق مع الآباء لتحسین الاوضاع البیئیة المناسبة لھم، وتعزيز وجود المعقمات، وتوزيع عبوات السائل المعقم لجمیع الطلاب.

يذكر أن “صحة مكة” سبق واتخذت عدة إجراءات صارمة للحد من “الجرب”، الذي أصاب المئات من الطلاب، وتسبب بتعليق الدراسة، ونقل الامتحانات من المنطقة، فيما تم اكتشاف حالات أخرى مصابة في المدينة المنورة.