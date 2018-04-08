محمد بن سلمان يغادر واشنطن متجهًا إلى باريس في زيارة رسمية

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية متجهًا إلى فرنسا في زيارة عمل، أعلن عنها سابقًا، في إطار جولته الخارجية التي بدأت بمصر مرورًا ببريطانيا وأمريكا.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان له، اليوم، نبأ الزيارة قائلاً: “بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السبت إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية”.

وأضاف البيان أن ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وعددًا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

رسالة شكر

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان بعث برقية شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إثر مغادرته الولايات المتحدة.

وأكد الأمير السعودي في برقيته على “العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيدًا من التطور في كافة المجالات، كما لا يفوتني أن أؤكد أنّ المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين”.

جولة ختامية

والتقى ولي العهد السعودي في ختام زيارته للولايات المتحدة، خلال جولة له برفقة السفير السعودي في واشنطن، بإحدى العائلات تقطن منزلاً من المنازل التي تعرضت لإعصار “هارفي” وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين.

والتقى أيضاً خلال الزيارة عمدة “هيوستن” سيلفستر تيرنر ، والمديرة التنفيذية لمنظمة habitat for humanity أليسون هاي.