السعودية.. لجنة خاصة للتحقيق بحادثة المتوفاة التي وُجدت داخل مركبة في”حجز المرور”

قرّرت السلطات السعودية اليوم السبت تشكيل لجنة تحقيق بملابسات قضية المرأة المُتوفاة التي وجدت داخل مركبة كانت تقلها وابنها في مركز حجز مرور محايل، وذلك بعد 5 ساعات من وقوع الحادث.

وجاء قرار تشكيل اللجنة المكونة بإيعاز من أمير منطقة عسير فيصل بن خالد “لمعرفة حقيقة الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فيما حدث”، بحسب ما نشره موقع “سبق” السعودي .

وتعود أحداث الواقعة الغريبة إلى يوم الجمعة الماضي حيث تبلّغت الأجهزة الأمنية السعودية في منطقة محايل عن وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق محايل- أبها، نجمت عنه حالة وفاة، وثلاث إصابات.

ووفقًا للمعلومات التي نُشرت فقد جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى محايل، وكان من بين المصابين شاب في غيبوبة، وبعد أن أفاق من غيبوبته بدأ بالسؤال عن وضع والدته التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث، ليتبين أنها لم تُنقل إلى المستشفى.

وبالبحث عن السيدة في حجز المرور، وُجدت متوفاة داخل المركبة التي كانت تقلّها وابنها، بعد خمس ساعات من وقوع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.