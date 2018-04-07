في حادثة غريبة.. فريق إنقاذ ينسى إسعاف ضحية حادث مروري في السعودية

في حادثة غير مسبوقة، نسي عناصر فرق الإسعاف إنقاذ سيدة تعرضت وعائلتها لحادث تصادم بين مركبتين على طريق محايل في السعودية لتظل داخل السيارة بمنطقة حجز المرور لعدة ساعات.

وكان حادث التصادم ذاته أسفر عن وفاة شخص وثلاث إصابات.

وفي التفاصيل، نقلت فرق الإسعاف ثلاثة مصابين لمستشفى محايل، عبر فرقتين للهلال الأحمر، بينها حالة شاب كان في غيبوبة أفاق منها بعد عدة ساعات ليسأل عن وضع أمه التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث، فتبين أنها لم تُنقل للمستشفى.

وسارعت بعدها فرق الإسعاف للبحث عن السيدة، وانتقلت إلى حجز المرور حيث وجدت السيدة متوفاة داخل المركبة التي كانت تقلها وابنها منذ 5 ساعات من وقوع الحادث.

ونقل رجال الإسعاف الجثة لمستشفى محايل، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادثة.

ونقل موقع “سبق” المحلي عن مصادر قولها إن الحالة وصلت للطوارئ عند الساعة الثامنة مساءً وهي متوفاة، وجرى إدخالها ثلاجة الموتى.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا ظهر أمس الجمعة عند الساعة 14:27 بالتوقيت المحلي من الجهات المختصة المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير، وتوجد به 3 حالات؛ إحداها بليغة، وجميعها كانت محتجزة حيث تم فك الاحتجاز من قبل الدفاع المدني، وتم نقل الحالات لمستشفى محايل العام وفقًا للمهام والمسؤوليات والإجراءات المنوطة بالفرق الإسعافية للهلال الأحمر في مباشرة الحوادث المرورية.

وأضاف أنه عند الساعة 19:01 من مساء أمس الجمعة تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغًا جديدًا من أحد أفراد المرور يفيد بأنه توجد حالة محتجزة في سيارة بحجز المرور على طريق الشعبين جراء الحادث السابق، حيث تم التعامل معها ونقلها لمستشفى محايل العام.