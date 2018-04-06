بالفیدیو.. مدينة سكاكا السعودية تغرق والسلطات تستعين بالقوارب

غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على سكاكا السعودية، مساء الجمعة، شوارع المدينة التابعة لمنطقة الجوف وسط قلق من السكان خشية تفاقم الوضع إذ استمر هطول المطر بهذه الغزارة.

وأظهرت صور وفيديوهات وثقها أبناء المدينة خلال هطول الأمطار وتجمع المياه غرق عدد من الشوارع الرئیسیة وصعوبة سير المركبات فيها، دون الإعلان عن أي حوادث حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

امطار سكاكا الجوف جعلها الله سقيا خير وبركه pic.twitter.com/OmxobfQpJT — shaker@@@ (@shaker05931348) April 6, 2018

وقالت تقارير محلية إن إدارة المرور في سكاكا أغلقت عدداً من الطرقات الرئيسية بعد ارتفاع منسوب المیاه وجريانھا داخل الأحیاء السكنیة.

وقال مغردون على موقع “تويتر” من أبناء المدينة إن الدفاع المدني بمدينة سكاكا استعان في بعض المواقع بالقوارب بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأظهرت صور قال مغردون إنها في شارع العرب بسكاكا، مياه الأمطار تدخل بعض المحلات التجارية.

وكان الدفاع المدني قد تلقى وقت مبكر من يوم الجمعة تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية مقبلة، ليقوم بدعوة سكان المدينة لأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.

وفيمايلي بعض الصور والفيديوهات التي وثقها أبناء المدينة للامطار الغزيرة على مدينتهم