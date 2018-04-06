بالفیدیو.. مدينة سكاكا السعودية تغرق والسلطات تستعين بالقوارب

غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على سكاكا السعودية، مساء الجمعة، شوارع المدينة التابعة لمنطقة الجوف وسط قلق من السكان خشية تفاقم الوضع إذ استمر هطول المطر بهذه الغزارة.
وأظهرت صور وفيديوهات وثقها أبناء المدينة خلال هطول الأمطار وتجمع المياه غرق عدد من الشوارع الرئیسیة وصعوبة سير المركبات فيها، دون الإعلان عن أي حوادث حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
امطار سكاكا الجوف جعلها الله سقيا خير وبركه pic.twitter.com/OmxobfQpJT
— shaker@@@ (@shaker05931348) April 6, 2018
وقالت تقارير محلية إن إدارة المرور في سكاكا أغلقت عدداً من الطرقات الرئيسية بعد ارتفاع منسوب المیاه وجريانھا داخل الأحیاء السكنیة.
وقال مغردون على موقع “تويتر” من أبناء المدينة إن الدفاع المدني بمدينة سكاكا استعان في بعض المواقع بالقوارب بسبب ارتفاع منسوب المياه.
أمطار سكاكا اليوم pic.twitter.com/y2uWj11xmn
— امل (@amal11_32) April 6, 2018
وأظهرت صور قال مغردون إنها في شارع العرب بسكاكا، مياه الأمطار تدخل بعض المحلات التجارية.
وكان الدفاع المدني قد تلقى وقت مبكر من يوم الجمعة تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تقلبات جوية مقبلة، ليقوم بدعوة سكان المدينة لأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة.
امطار سكاكا الان#سكاكا #الجوف pic.twitter.com/25rhiQruqA
— سلطان الدوكة (@sultanaldokah) April 6, 2018
وفيمايلي بعض الصور والفيديوهات التي وثقها أبناء المدينة للامطار الغزيرة على مدينتهم
#امطار_سكاكا#الجوف
الجمعه ٢٠-٧-١٤٣٩هـ pic.twitter.com/gee05Tx24a
— عمار الشلال الخالدي (@ammar8839) April 6, 2018
ماشاء الله تبارك الله
نسأل الله أن يحفظ أهلنا بسكاكا ????
امطار الجوف #سكاكا #امطار_سكاكا pic.twitter.com/QEGNIL0RMw
— سلطان الدوكة (@sultanaldokah) April 6, 2018