بصحبة طفلين.. الأمير محمد بن نايف يجذب الأنظار بهذه الصورة

تداول معلقون سعوديون، اليوم الجمعة، صورة جديدة لولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف.

ونشر حساب يحمل اسم “صور خاصة لآل سعود” على موقع إنستغرام صورة الأمير مع تعليق: “التقطت قبل قليل للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مع صيته ونوف أبناء الأمير سعود بن فهد الكبير”.

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع الصورة، التي حصلت على أكثر من ألفي إعجاب خلال وقت قصير، كما حظيت بعشرات التعليقات التي برزت خلالها الكثير من الدعوات ببقاء الأمير والثناء عليه.

وعادة ما تنال صور الأمير محمد بن نايف تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السعودي، وقد بدا ذلك جليًا عند نشر المصور عويد العويد مجموعة من الصور بشكل منفصل عبر حسابه على موقع تويتر خلال شهر مارس الماضي، ظهر فيها الأمير خلال رحلة قنص في صحراء المملكة.