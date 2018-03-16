شاهد.. محمد بن نايف يخطف الأضواء مجددًا بهذه الصور

لفت وليُّ العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، الأنظار مجددًا بصور نُشرت له، اليوم الجمعة، وتداولها نشطاء سعوديون عبر موقع الواصل الاجتماعي تويتر.

والصور التي نشرها المصور السعودي الشهير، عويد العويد، على حسابه في “تويتر”، تُظهر محمد بن نايف، أثناء رحلة في صحراء المملكة، ولديه صقور في وضعيات مختلفة.

وبعد نشر الصور بقليل، حظيت بتفاعل كبير من قِبل النشطاء السعوديين على موقع تويتر، تراوح بين الدعاء للأمير محمد بن نايف، والثناء عليه نثرًا وشعرًا.

وكان عويد العويد، قد نشر بداية الشهر الجاري صورة تُظهر الأمير محمد بن نايف حاملًا على ذراعه صقرًا، مع تعليق “مقناص 2018”.