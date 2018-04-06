بالفيديو.. رد جريء من محامٍ على مسؤول سعودي حول قضية معنفة أبها

نشبت مشادة كلامية حادة بين محامٍ سعودي والمتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير؛ بسبب القضية المشهورة إعلاميًا بحادث “معنفة أبها“.

وخلال لقاء تلفزيوني على قناة روتانا خليجية، مساء الخميس، هاجم المحامي عبدالرحمن اللاحم المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سعد آل ثابت، الذي قال إنهم تأثروا بحادث “معنفة أبها”، قائلًا: “كيف تقول تأثرت بالمقطع.. وفي نفس الوقت أمس تقول إنها قضية وهمية”.

وأثار رد اللاحم انفعال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، قائلًا: إن المحامي “قاعد ينظر ويتهم الجهات الرسمية”، مضيفًا: “من أنت حتى تتهم جهات رسمية؟”، ليرد المحامي بجرأة غير معهودة: “أنا مواطن وأنت مسؤول، من حقي أن أسال ويجب أن تجيب على تساؤلاتي”.

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متحدث إمارة عسير يُقلل من شأن المواطنين حول واقعة معنفة أبها:#من_أنتم_حتى_أجيبكم ، أنا لا أجيب إلا على "الشخصيات الإعتبارية" . pic.twitter.com/audCpGmQlw — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 6, 2018

وتصدرت قضية “معنفة أبها” اهتمامات السعوديين طوال الأيام الماضية، وسط تضارب في المعلومات والروايات الرسمية بشأن حقيقتها، لتتحول إلى واحدة من أشهر الحوادث المرتبطة بالعنف الأسري المثير للجدل في السعودية.

وفتحت الحادثة رغم الجدل المصاحب لها، الباب واسعًا أمام المطالبين بسن تشريعات جديدة تتضمن عقوبات رادعة بحق المعنفين للنساء، بالإضافة لإلغاء وصاية الرجل على المرأة والمعروفة باسم “ولاية الأمر” التي تمنح الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الابن في بعض الحالات سلطة على النساء.