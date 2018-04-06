البحرين.. العثور على جثة شاب سعودي بجوار فندق في المنامة

فتحت الأجهزة الأمنية البحرينية، اليوم الجمعة، تحقيقًا بعد العثور على جثة شاب سعودي قرب أحد الفنادق في العاصمة المنامة .

وذكرت مصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الشاب سقط من نافذة شقة في أحد أدوار الفندق العلوية، بعد مشاجرة وقعت داخل الفندق، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي.

وقالت المصادر، إن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور عقب تلقيها بلاغًا بالحادثة، حيث باشرت التحقيقات للوقوف على ملابساته.

وتعقيبًا على الحادثة، قال السفير السعودي في البحرين، الدكتور عبدالله آل الشيخ:”إن التحقيقات جارية لإظهار وجود شبهة جنائية أم لا، وإن السفارة تسلّمت القضية بشكل رسمي”، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية البحرينية.

وأكد السفير السعودي أنه تقرر إغلاق الفندق كإجراء احترازي لحين الانتهاء من كافة التحقيقات.