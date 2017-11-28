المنامة: قدمنا لائحة للعراق تضم مطلوبين للقضاء البحريني

قال السفير البحريني لدى بغداد، صلاح المالكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده قدمت للسلطات العراقية قائمة، تضم أسماء مطلوبين للقضاء البحريني، موجودين على الأراضي العراقية.

وأوضح المالكي، أن “هناك إرهابيين مطلوبين للقضاء البحريني؛ قاموا بأعمال إرهابية في البحرين، وهربوا إلى العراق”.

وأضاف، أن هؤلاء المطلوبين “يقومون حاليًا بالإساءة للبحرين، وبعض الدول المجاورة، كالسعودية والإمارات، فضلاً عن الإساءة للعلاقات العراقية البحرينية”.

ولفت، إلى أن “البحرين، قدمت لائحة بأسماء هؤلاء، للسلطات العراقية”، معتبرًا أن “خطرهم، لا يقل عن خطر تنظيم داعش”.

وقال، إن المنامة “تنتظر من السلطات العراقية القبض عليهم”.

ولم يوضح المالكي أي تفاصيل أخرى، حول اللائحة وعدد المطلوبين فيها.