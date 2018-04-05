رغم نفي صحة “طعن طبيب في عرعر”.. استياء بين المعلقين في السعودية

شغل مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، يظهر محاولة أحد الأشخاص طعن طبيب داخل مستشفى “عرعر” المركزي، ناشطين، مثيرًا جدلاً وانتقادات، قبل أن تخرج المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية لتنفي صحة المقطع، وتوضح أنه مجرد تدريب افتراضي دوري تحت مسمى “الاعتداء على ممارس صحي”.

لكن نفي المديرية الصحية للمقطع المتداول تسبب باستياء واسع من قبل ناشطين، ملقين اللائمة على مصور المقطع الذي “أفزعهم”، فيما أشاد آخرون بمثل هذه الفرضيات التي تساعد الأشخاص على التصدي للعنف.

وشارك سعوديون عبر هاشتاغ #طعن_طبيب_في_مستشفى_عرعر، في موقع “تويتر”، بآرائهم حول المقطع المتداول، حيث أوضح مغرد تحت اسم “خالد ربيع”: “فرضية الرجل العنيف يفضّل تجربتها كل سنة وأخذ الملاحظات والعمل على تطويرها.. أهم ملاحظة هي منع التصوير في الفرضيات القادمة.. الفرضية رائعة جدًا والقائمون عليها يجب أن يشكروا ويكرموا.. يستحقون الإشادة، يعتبرون من أوائل المستشفيات التي طبقت الفرضية”.

#طعن_طبيب_في_مستشفي_عرعر

فرضية الرجل العنيف يفضّل تجربتها كل سنة واخذ الملاحظات والعمل على تطويرها..

اهم ملاحظة هي منع التصوير في الفرضيات القادمة..

الفرضية رائعة جداً والقائمين عليها يجب أن يشكرون ويكرمون..

يستحقون الاشادة يعتبرون من اوائل المستشفيات التي طبقت الفرضية???????????? — خالد ربيع #٧_ابريل (@KhaledRabia) April 5, 2018

فيما علق “فيصل الروقي”: “يقولون تسذب (تكذب) .. شعب يموت بنقل الإشاعات”.

وسخرت مغردة تحت اسم “ميلاس”: “السعوديه هذي الأيام برعاية شيكاغو”.

وعلقت “نوال”: “شعب عااااطفي أنا ماضحكت إلا على اللي تحمسوا ويسبون سلامات حبايبي تأكدوا أول!”.

واستنكرت مغردة تدعى “عهود”: “قلبي طاح بسروالي بالنهاية تمثيل، حسبي الله”.

لكن “مضاوي العنزي” رأت: “ماني مستوعبة برود المصوّر ! الرجال ينقتل قدامه وهو جالس يوثّق اللحظة؟ لهالدرجه القتل صاير تافه عندنا وبإمكان أي سفلة يتجرأ ينهي حياة آدمي ! حتى لو تمثيل جدًا فاشل!!! ، من المُفترض كان فيه توعية عشان يتفادون سوء الفهم بعد انتشار المقطع ووحشية الموضوع!”.