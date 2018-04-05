السعودية تكشف تفاصيل فيديو طعن طبيب في مستشفى بعرعر (فيديو)

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في السعودية صحة مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، يظهر محاولة أحد الأشخاص طعن طبيب داخل مستشفى عرعر المركزي.

ووثق المقطع محاولة مرافق لأحد المرضى في المستشفى طعن طبيب إثر شجار نشب بينهما، من دون أن يتدخل أي من المراجعين لفك الاشتباك.

توضيح

ما يتم تداوله من مقطع فيديو لطعن طبيب في مستشفى #عرعر المركزي غير صحيح .

إنما هي أحد الفرضيات التي تنفذها #صحة_الشمالية بشكل دوري

تحت مسمى

( الإعتداء على ممارس صحي ) رغم ندرة حدوثها .

وهدفها تعريف الكادر الصحي بشكل عملي عن كيفية التعامل مع تلك الحالات . pic.twitter.com/0GwMliWZsP — صحة الحدود الشمالية (@public_arar) April 5, 2018

وقالت المديرية في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “ما يتم تداوله من مقطع فيديو لطعن طبيب في مستشفى عرعر المركزي غير صحيح”.

وأضاف أن المقطع “إحدى الفرضيات التي تنفذها صحة الشمالية بشكل دوري تحت مسمى (الاعتداء على ممارس صحي) رغم ندرة حدوثها “.

وأشارت المديرية إلى أن هدف المقطع “تعريف الكادر الصحي بشكل عملي عن كيفية التعامل مع تلك الحالات”.