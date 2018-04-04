بعد اعتراض صاروخ حوثي.. أرامكو: جميع مرافقنا في جازان آمنة

أكدت شركة “أرامكو” السعودية، الأربعاء، أن جميع مرافقها في منطقة جازان الجنوبية الغربية “آمنة وتعمل بشكل طبيعي”.

وجاء توضيح الشركة عبر حسابها في “تويتر”، عقب تدمير الدفاع الجوي السعودي، مساء الأربعاء، صاروخاً في سماء جازان أطلقه الحوثيون من اليمن، وزعموا أنه استهدف صهاريج تخزين.

وذكر التحالف العربي أن “الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخًا في الأجواء فوق جازان”.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه “تم اعتراض الصاروخ وتدميره في حوالي الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، وقد أدى ذلك إلى تناثر الشظايا على الأحياء السكنية”.

وأضاف المالكي أنه “لم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار”.