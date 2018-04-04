الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخًا في سماء جازان

الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخًا في سماء جازان

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، تدمير صاروخ في سماء جازان جنوبي المملكة، بحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”.
وتداول ناشطون عددًا من مقاطع الفيديو التي قالوا إنها ترصد لحظة اعتراض الصاروخ من قبل القوات السعودية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم،عدة غارات استهدفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب شرق تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن إحدى الغارات استهدفت طقم عسكري محمل بالذخائر أمام محطة الزبيدي في منطقة ورزان بدمنة خدير جنوب شرق المدينة .

وأشار الى ان غارة أخرى استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية في منطقة ثبرة بمديرية خدير خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية للمليشيا الإيرانية .

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