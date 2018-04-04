الدفاعات الجوية السعودية تدمر صاروخًا في سماء جازان

أعلنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، تدمير صاروخ في سماء جازان جنوبي المملكة، بحسب ما ذكرته قناة “الإخبارية”.

وتداول ناشطون عددًا من مقاطع الفيديو التي قالوا إنها ترصد لحظة اعتراض الصاروخ من قبل القوات السعودية.

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وأعتراض صاروخ

اللهم احفظ ديار الحرمين وثبت جنودنا المرابطين يارحيم #جازان pic.twitter.com/nLQiyQMOlR — جيزان أرض أجدادي (@aaff1361424) April 4, 2018

وشنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم،عدة غارات استهدفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب شرق تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن إحدى الغارات استهدفت طقم عسكري محمل بالذخائر أمام محطة الزبيدي في منطقة ورزان بدمنة خدير جنوب شرق المدينة .

وأشار الى ان غارة أخرى استهدفت مواقع المليشيا الانقلابية في منطقة ثبرة بمديرية خدير خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية للمليشيا الإيرانية .