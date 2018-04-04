التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف استهدف معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات الحوثية في الحديدة، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي حوّلت الميناء إلى مخزن للأسلحة.

وأكد المتحدث باسم التحالف، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، أن ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بزوارق مفخخة.

وأوضح المالكي أن قوات الشرعية اليمنية تواصل نزع الألغام والتقدم غربًا، كما تشن عمليات هجومية في تعز بدعم من التحالف، وقد تمكنت من السيطرة على كامل مديرية الشريجة، مضيفًا: “نملك زمام المبادرة أرضًا وجوًا وبحرًا، ونعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر”.

وكشف المتحدث باسم التحالف العربي عن أن “الميليشيات الحوثية أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف، لكن نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي لصواريخ الميليشيات”، معربًا عن ترحيب التحالف بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين، وفقًا لما ذكره موقع “العربية”.

وقال المتحدث: “إن الصواريخ الباليستية للميليشيات الحوثية تنطلق من صعدة وشمال عمران”.

وأشار المالكي إلى أن “التحالف العربي عمل على تسهيل دخول المساعدات من المنافذ اليمنية كافة؛ مراعاةً للأوضاع الإنسانية للشعب اليمني، لافتًا إلى أن “أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق المساعدات والمواد الأولية”.

وشنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم،عدة غارات استهدفت مواقع وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي الإيرانية جنوب شرق تعز.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن إحدى الغارات استهدفت طقم عسكري محمل بالذخائر أمام محطة “الزبيدي” في منطقة “ورزان” بدمنة “خدير” جنوب شرق المدينة .

وأشار الى ان غارة أخرى استهدفت مواقع المليشيات في منطقة “ثبرة” بمديرية “خدير” خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية للمليشيا الإيرانية .