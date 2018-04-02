التحالف العربي يرصد صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قوات الدفاع الجوي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رصد صاروخ باليستي، أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه منطقة ظهران الجنوب، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وقالت الوكالة، إن مليشيا الحوثي أطلقت الصاروخ بشكل متعمد لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، لكنه، سقط داخل الأراضي اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية للسعودية.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي: “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)”.

وبحسب المالكي فإن مثل تلك الممارسات تهدف إلى “تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني” .