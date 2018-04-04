السعودية.. إحالة قضية “معنفة أبها” إلى النيابة العامة

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية أن قضية “معنفة أبها” تمت إحالتها إلى النيابة العامة، بهدف كشف ملابساتها ومعرفة مصدر المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الفتاة (المعنفة)، بحسب “العربية نت”، حدوث أي شيء لها، وحضرت إلى قسم الحماية بمنطقة عسير رفقة زوجها، أمس الثلاثاء، وتمّ التأكد من سلامتها. فيما تم استدعاء “المبلغة” لمتابعة بلاغها وملابساته، لكنها وافقت على الحضور بداية القضية، ثم توقفت عن الرد على طلبات الاستدعاء.

وأثارت قضية “معنفة أبها” جدلًا واسعًا في المملكة، بعد أن انتشر مقطع فيديو يسمع فيه صوت واستغاثات امرأة تتعرض للتعنيف من قبل زوجها، فيما تناقضت تصريحات الجهات المعنية بشأن وضعها، وما إذا كانت قد تعرضت للتعنيف بالفعل.

ورغم سعي الجهات المعنية لإغلاق القضية، إلا أن معلومات مفاجئة ظهرت عبر موقع التواصل “تويتر” تكشف عن اسم “ماجد مانع عمير” الذي اتهم من قبل ناشطين بكونه المتورط بقضية التعنيف وزوج المرأة، وأن صلة قرابته بالمتحدث باسم منطقة عسير، هي التي دفعته إلى “التستر” على القضية.

واستمر مغردون، خاصة شريحة كبيرة من النساء المتعاطفات، بالحملة التي شنت على تويتر، والتي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن المتسترين على القضية.