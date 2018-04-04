من هو ماجد مانع عمير الذي ارتبط اسمه بقضية “معنفة أبها”؟ (صورة)

تداول سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسم “ماجد مانع عمير” الذي ارتبطت هويته بقضية “معنفة أبها“، التي أثارت جدلًا واسعًا بين ناشطين على خلفية اتهامات طالته بتعنيف زوجته، و”التستر” على ذلك كونه على صلة قرابة بمتحدث إمارة منطقة عسير.

ومن غير المعروف، كيف تكشفت هوية الرجل إضافة إلى صورة متداولة له، حيث سبق وتحفظت الجهات المعنية على هويته واكتفت وسائل إعلام محلية بالقول إنه “رجل أعمال”.

لكن ناشطات سعوديات أصررن على أنه المعني بالقضية، مشددات على ضرورة محاسبته ومحاسبة كل من “تستر” على فعلته.

ولمّحت مغردة تحمل اسم “غدير” إلى كون الرجل الذي يحمل اسم “ماجد مانع عمير” هو ذاته “ماجد مانع سعيد آل عمير”، الذي يعمل مديرًا لشؤون الموظفين في شركة “سعودي أوجيه”، خاصة وأن صورته تم تداولها بين ناشطات على موقع التواصل “تويتر” في الهاشتاغ الذي حمل اسم #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته.

اقترح نمنشن شركه اوجيه و نطالب بفصله من عمله #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته pic.twitter.com/zKAG66VTe5 — Ghadeer (@ghadeer17_) April 4, 2018

ويعرّف موقع “بيت دوت كوم” السيرة العملية لماجد، على أنه مقيم في مدينة أبها (عاصمة منطقة عسير)، ويحمل شهادة “بكالوريوس” في علوم الحاسب الآلي، ولديه خبرة تقارب 16 عامًا.

وبدأ العمل في منصب مدير شؤون موظفين في مارس/آذار 2007 وإلى الآن، فيما عمل من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول 2006 في منصب مدير عمليات في البنك السعودي الفرنسي.

كما تسلم سابقًا منصب استشاري تدريب في يناير/كانون الثاني 2005 إلى مارس/آذار 2006 في معاهد “وول ستريت” العالمية في السعودية، حيث كانت مهمته تقتضي إيضاح معلومات عن المعهد للزوار وإبراز ما يمكن تقديمه للطلاب، وعمل زيارات تسويقية للإدارات الحكومية والشركات لعمل عقود تدريبية معهم وكذلك وضع الخطط الفعالة لموظفي التسويق بالشركة لتحقيق الأهداف المطلوبة، فيما عمل من يونيو/حزيران 2002 إلى أغسطس/آب 2003 كموظف استقبال وعلاقات عامة في الشركة الوطنية للسياحة بالمملكة، حيث تركزت مهمته على استقبال كبار العملاء بفندق “قصر أبها”.

ومن الملاحظ أن الرجل الذي ورد اسمه، تنقل خلال وقت قصير في عدة مناصب قبل أن يصبح مديرًا لشؤون الموظفين منذ حوالي 11 عامًا.

ويحمل “ماجد آل عمير” بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة “الملك خالد” في أبها، إضافة إلى دبلوم لغة إنجليزية من معاهد “وول ستريت” العالمية، فيما ذكرت سيرته أنه حصل على تقدير ممتاز بنسبة 93.74% في الثانوية العامة.

وفي مفارقة أخرى في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، نشرت إحدى المغردات وثيقة عن شخص يحمل ذات الاسم “ماجد مانع عمير”، مبينة أنه توفي في حادث مروري.

وتعمدت ناشطات سعوديات تعاطفن مع الزوجة الضحية التشهير باسم الزوج، فيما لم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة مصادرهن، وإذا ما كان ماجد آل عمير هو المعني بالقضية فعلًا.