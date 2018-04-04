السعودية.. صدمة في قضية “معنفة أبها” باتهام مسؤول بـ”التستر”

عادت قضية “معنفة أبها” إلى الواجهة من جديد بفعل إصرار ناشطات سعوديات، على أن القضية تحولت من حق خاص إلى حق عام، مشددين على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الحالة المثيرة للجدل بالمملكة.

ويبدو أن التصريحات المتناقضة التي خرجت مؤخرًا من قبل جهات وأشخاص معنيين بالقضية، فتحت الباب على مصراعيه أمام شكوك بوجود “واسطة” قوية لإغلاق القضية ومحاولة التستر على الزوج المعنف.

وسبق أن ذكرت الجهات المعنية أن المقطع الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويسمع فيه صوت امرأة تصرخ بسبب تعنيفها بشدة من قبل زوجها وأثار غضبًا كبيرًا، مجرد مقطع “مفبرك” مقابل إصرار المرأة التي وثقت المقطع في التحقيقات على أنه “صحيح” وتأييد شقيق المعنفة لكلامها، في حين اتهم سعوديون أشخاصًا بالضغط على الزوجة كي لا تكشف الحقيقة.

وزعمت الزوجة المعنفة، والتي ذكرت وسائل إعلام أنها متزوجة منذ 4 أشهر، أنها سعيدة مع زوجها، وأنها فوجئت وزوجها حين وجدوا الشرطة تطرق باب منزلهما، برغم كشف جهات مسؤولة في مستشفى عسير عن وجود آثار ضرب وكدمات في أنحاء مختلفة من جسدها.

لكن ناشطات سعوديوات أطلقن حملة عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته، لافتين إلى أن الزوج المعنف هو “ماجد مانع عمير” وهو قريب متحدث إمارة عسير سعد ال ثابت، الأمر الذي ساعده في “التستر” على سلوكه ضد زوجته.

وقالت مغردة تحت اسم “لايت”: طلع في الموضوع زي إحساسي وفعلًا فيه صلة قرابه بينه وبين سعد آل ثابت عشان كذا تستروا على القضيه وسكروها، مجتمع فيه الواسطة صارت تغلب على أرواح الناس، أجل بكره لو صار فيها قاتل ومقتول بتسترون على الموضوع عشانه ولد جماعتكم ولا يقرب لكم؟”.

وأضافت: ” مدري شلون نثق في المسؤولين بعد اليوم، أتمنى معاقبة سعد آل ثابت وكل من تستر على هذا الموضوع وطلعوا السالفة كذب، تزوج أكثر من 3 مرات وكلهم معذبهم وربي فضحه على هذي وفضح اللي وراه ومقويه، يمهل ولا يُهمل”.

مدري شلون نثق في المسؤولين بعد اليوم ، اتمنى معاقبة سعد ال ثابت وكل ماتستر على هذا الموضوع وطلعوا السالفة كذب ،تزوج اكثر من ٣مرات وكلهم معذبهم وربي فضحه على هذي وفضح اللي وراه ومقويه ، يمهل ولا يُهمل #انقذوا_معنفه_ابها #ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته — * (@llite_) April 4, 2018

وأيد مغرد يحمل اسم “علي”: “سيناريو متوقع.. الزوجة بعد هذا الصراخ والإهانه اللي تلقتها إن زوجها سوف يوقع تعهد أو يوجد “واسطه” لإقفال الموضوع وهذا ما تم بالفعل! سعد ال ثابت متحدث امارة عسير خُنت امانة بعنقك من اجل ابن خالتك؟”.

#ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته#انقذوا_معنفه_ابها سيناريو متوقع.. الزوجة بعد هذا الصراخ والاهانه اللي تلقتها ان زوجها سوف يوقع تعهد او يوجد "واسطه" لإقفال الموضوع

وهذا ما تم بالفعل!! سعد ال ثابت متحدث امارة عسير خُنت امانة بعنقك من اجل ابن خالتك؟؟؟؟؟ — ali (@all3wii) April 4, 2018

وشككت “مها” بالقضية بعد التصريحات المتناقضة بشأنها: “قضيه تحمل الكثييير من الأحداث غير المنطقية والأدلة المزيفة بوضوح والعجيب تطابق الأقوال !! مانتعجب على إتلاف الأدلة ماهو بالأمر الصعب! لكن عندك ماضي المعنف يكفي بأنك تاخذ فيه وتنزل عليه عقوبته اللي يستحقها!!! لكن هيهات الواسطة واصلة يُهضم حقها بكل بشاعة”.

في حين رأى مغرد تحت اسم “مستشار أفلام”: “لم تعد قضية خاصة أصبحت قضية عامة الجميع يريد الحق ومعاقبة الكاذبين المتسترين على بعض”.

#ماجد_مانع_عمير_معنف_زوجته لم تعد قضيه خاصه

اصبحت قضية عامه الجميع يريد الحق ومعاقبة الكاذبين المتسترين على بعض#انقذوا_معنفه_ابها #معنفه_ابها — مستشار الأفلام (@moviesadviser) April 4, 2018

وأيدت “حنو القحطاني”: “يارب يتدخل محمد بن سلمان لأن الموضوع الحين صار رأي عام وقضية فساد وما ننسى كلمته : لن ينجو شخص من قضية فساد أيًا كان”.

بدورها، أيدت “حنين فهد”: “الموضوع صار كبير ولابد من تدخل الجهات الرسمية بس ودي أعرف وزارة العمل إيش ممكن تقول لو كان الموضوع صحيح”.

ويتمسك ناشطون بحقهم في مواصلة حملتهم، مؤكدين أنها ستستمر حتى محاسبة المسؤولين المتورطين في القضية.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة، وفيما إذا كان الزوج هو بالفعل “ماجد مانع عمير” مثلما ذكر ناشطون.

ولفتت المتفاعلات إلى أن الإعلامي الشهير علي العلياني ربما كان علم بمحاولة “التستر” المزعومة.