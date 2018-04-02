مسؤول سعودي: “معنفة أبها” لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها

قال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير في السعودية، سعد آل ثابت، إن “معنفة أبها لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها”.

وأشار المسؤول السعودي، وفقًا للحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أنه ” تم التعامل مع البلاغ بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيًا على الموقع”.

وكانت الجهات الأمنية في السعودية قد ضبطت، الإثنين، مصورة مقطع فيديو لمواطنة سعودية قيل إنه تم تعنيفها في مدينة أبها، جنوب غرب المملكة، في تطور مفاجئ بالقضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”معنفة أبها” وشغلت الشارع السعودي.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على هاتف المصورة، التي لم يتم الكشف عن هويتها؛ للتأكد من “فبركة المقطع من عدمها”، وفق صحيفة “عاجل” السعودية.

ونقلت الصحيفة عمّن وصفتها بـ”المصادر” قولها: إن زوج المعنفة “من رجال الأعمال بمنطقة عسير، ويبلغ من العمر 33 عامًا”.

وتتمسك مصورة المقطع بروايتها التي تزعم أنه “غير مفبرك”، وفق المصادر، التي أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية وجدت المقطع في هاتف المصورة والتحقيقات لا تزال جارية.

إلى ذلك، أعلنت جهات مسؤولة في مستشفى عسير، وجود آثار ضرب وكدمات في أنحاء متفرقة من جسد الفتاة.

وكشفت الصحيفة السعودية عمّا وصفته بـ”تطور جديد يهدد بنسف القضية برمتها”، مبينة أن “الفتاة متزوجة منذُ 4 أشهر، وأن الشخص الذي كان معها في المنزل عندما سمع الجيران صوت الضرب والتعنيف، هو زوجها”.

وأضافت أن “الجهات الأمنية باشرت بالتحقيق للتأكد من الواقعة، وعند انتقال الفتاة إلى المستشفى، ادَّعت أنها سليمة ولم تتعرَّض لأي أذى، وكُتب تقرير بناءً على ذلك”.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تجاوبت مع مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، سمع فيه صراخ فتاة واستغاثتها، وهي تردد: “خلاص”، مع صوت يوحي بتعرُّضها للضرب. وقيل إن المقطع صُوِّر في حي الهيام بأبها.