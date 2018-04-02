“حساب المواطن” يطلق خدمة اتصال جديدة.. تعرف عليها

أطلق برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الإثنين، خدمة اتصال جديدة بمواطني المملكة؛ تستهدف إنهاء فترة الانتظار الطويلة التي يواجهها المتصلون في البرنامج الذي يتلقى كمًا هائلًا من الاستفسارات.

وقال البرنامج الحكومي: “‏حساب المواطن يطلق خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد، في حال اتصاله بمركز الاتصال (19912) وظهر له أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون، حيث سيتيح نظام الرد الآلي للمستفيد معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار”.

#حساب المواطن يطلق خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد، في حال اتصاله بمركز الاتصال (19912) وظهر له أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون، حيث سيتيح نظام الرد الآلي للمستفيد معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار. pic.twitter.com/tL4RvpFIMj — حساب المواطن (@citizenaccount) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وقوبل الإعلان عن خدمة الاتصال الجديدة بترحيب كبير بين السعوديين الذين يشتكون على الدوام من طول فترة الانتظار عند اتصالهم بالقائمين على البرنامج؛ للاستفسار عن تفاصيل الدعم التي تختلف من شخص لآخر.

ووفق الخدمة الجديدة، سيكون على الراغبين بالاستفسار عن البرنامج الاتصال بمركز الاتصال (19912) والتحدث مع الموظف مباشرة في حال كان متاحًا، أو قفل الخط في حال كان الموظف مشغولًا وانتظار اتصال من البرنامج.

وأطلقت السعودية برنامج حساب المواطن، العام الماضي؛ لتعويض مواطنيها منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات في الأسعار الناجمة عن ارتفاع أسعار موارد الطاقة وفرض بعض الضرائب.

ويصرف البرنامج الحكومي، شهريًا، للمستحقين وعددهم نحو 11 مليون مواطن سعودي، مبالغ دعم تبدأ من مبلغ 300 ريال للفرد ونحو ألف ريال للأسر المستحقة، بالاعتماد على الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم.