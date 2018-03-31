السعودية.. مقتل 3 أشخاص في حريق بمحال تجارية غرب نجران (صور)

قُتل 3 أشخاص حرقًا وأصيب اثنان آخران؛ إثر اندلاع حريق هائل في عدد من المحال التجارية بمنطقة المغرة غرب نجران السعودية.

وبحسب موقع أخبار 24 المحلي، فقد شهد تقاطع المغرة غرب نجران واقعة مأساوية؛ حيث اندلع حريق ضخم في محال تجارية بعد اقتحامها من قبل شاحنة فقد قائدها السيطرة عليها أثناء نزوله من المنحدر.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني بنجران إن طواقمها باشرت حادث حريق بمبنى تجاري بحي مراطة؛ نتيجة اصطدام شاحنة محملة بالبلاط في المجمع، موضحة أن الحادث نتج عنه تفحم السائق واثنين من العاملين، وإصابة آخرين.