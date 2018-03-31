السعودية توقف 13 تركيًا في قضية “أمن وطني”

أوقفت السلطات السعودية 13 شخصًا يحملون الجنسية التركية على ذمة التحقيق في قضايا تمس الأمن الوطني.

وتناقلت وسائل الإعلام السعودية أن “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية السعودية كشفت أن “الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في “أمن الدولة” أوقفت 13 شخصًا من الجنسية التركية للاشتباه بهم في قضايا تمس الأمن الوطني”.

وأوردت “نافذة تواصل” أن عملية التوقيف تمت يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، ولا تزال التحقيقات مع الموقوفين جارية.

ولم تتضح بعد تفاصيل الواقعة، غير أن عددًا من المعلقين السعوديين أعربوا عن تأييدهم للخطوة التي رأوا فيها أبعد من مجرد حالة توقيف أمنية.

وكتب هادي الظفيري:”شكرًا لكل صوت وطني توجس من الأهداف التركية وصدق توقعه .”

شكراً للعيون الساهرة في أمن الدولة .

شكراً لكل صوت وطني توجس من الأهداف التركية وصدق توقعه . #أمن_الدولة_يوقف_13_تركيا — هادي الظفيري (@hadi_dafff) March 31, 2018

وعلق الكاتب أحمد عدنان “#أمن_الدولة_يوقف_13_تركيا، خبر عام ٢٠١٨ بالنسبة لي”.