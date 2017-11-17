على خلفية حادثة الطفلة “مايا بخش”.. السلطات السعودية تتخذ هذا القرار   

قال مدير إدارة التراخيص في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بندر الفالح، إن الهيئة تمنع استيراد أي نوع من أنواع الحيوانات المفترسة والخطرة سواء بغرض شخصي أو تجاري، وإنها وحدها الجهة المعنية بإصدار تراخيص الاتجار بالكائنات الفطرية.

وأضاف الفالح “يعد اقتناء أو إيواء هذه الكائنات مخالفًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وأن تواجدها في المزارع أو المنازل غير مرخص به”.

وجاء تصريح الفالح عقب حادثة هجوم النمر البنغالي على طفلة السوشال ميديا “مايا بخش“، حيث أوضح لصحيفة “عين اليوم” السعودية، أن حادثة مايا “جاءت بسبب اعتقاد خاطئ من قبل مالك النمر ووالد مايا أن النمر مروض وتحت السيطرة، الأمر الذي نجم عنه هذه الحادثة المؤسفة”.

وأكد أن هذه الحيوانات “تظل حيوانات مفترسة، ولا يمكن تغيير سلوكها الفطري ولا التنبؤ بأفعالها ولا يمكن السيطرة عليها حال مهاجمتها أحدًا، كما أنها من الممكن أن تنقل الأمراض حال ملامستها الإنسان أو هجومها عليه”.

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وأوضح بندر أن هيئة الحياة الفطرية تنسق باستمرار مع الجهات الأمنية لمكافحة المخالفات في إيواء الحيوانات المفترسة في مختلف مناطق السعودية، وتدعو كل من لديه معلومات عن أي شخص يؤويها إلى إبلاغ الجهات الأمنية أو الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

يذكر أن الطفلة مايا بخش والبالغة 12 عامًا، تعرضت لهجوم نمر بنغالي تسبب لها بإصابات بالغة جرى على إثرها نقلها للمستشفى، عقب زيارتها لمزرعة خاصة شرقي جدة برفقة عائلتها، للاطلاع على الحيوانات المفترسة.

وتعد تربية الحيوانات المفترسة عادة متبعة في معظم دول الخليج، وكثير من الأشخاص يعمدون لالتقاط صور بصحبتها.