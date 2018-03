شاهد كيف بدا الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لأحد مقاهي نيويورك (صورة)

تداول ناشطون، اليوم الأربعاء، صورة جديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جولة له في مدينة نيويورك بعيدًا عن الأجواء الرسمية.

ونشر فهد ناظر مستشار السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، اليوم، تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” بشأن الصورة قال فيها: “صورة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في ستاربكس بنيويورك”.

A candid photo of #Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman & former Mayor Michael Bloomberg in a Starbucks in NYC ! https://t.co/ZyAV09Xnts

— Fahad Nazer (@fanazer) March 28, 2018