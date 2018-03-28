شاهد كيف بدا الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لأحد مقاهي نيويورك (صورة)

تداول ناشطون، اليوم الأربعاء، صورة جديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جولة له في مدينة نيويورك بعيدًا عن الأجواء الرسمية.

ونشر فهد ناظر مستشار السفارة السعودية في واشنطن العاصمة، اليوم، تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” بشأن الصورة قال فيها: “صورة تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ في ستاربكس بنيويورك”.

A candid photo of #Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman & former Mayor Michael Bloomberg in a Starbucks in NYC ! https://t.co/ZyAV09Xnts — Fahad Nazer (@fanazer) March 28, 2018

وظهر ولي عهد السعودية مرتديًا بدلة سوداء، داخل أحد فروع مقهى “ستاربكس” الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية، برفقة عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وبدا الأمير محمد بن سلمان مبتسمًا، ما عكس أجواء مرحة بعيدة عن أجواء العمل الرسمية خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس وكالة “بلومبيرغ” مايكل بلومبيرغ.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة للولايات المتحدة في 20 مارس الجاري، التقى فيها الرئيس الأمريكي وعددًا من المسؤولين، ووقّع فيها العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات أمريكية عريقة.