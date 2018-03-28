محمد بن سلمان يستعرض مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” مع المسؤولين الأمريكيين (صور)

اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، اليوم الأربعاء، مع أكثر من 40 مسؤولًا تنفيذيًا من مختلف الشركات الأمريكية، مستعرضًا أبرز المشاريع الحيوية ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل المملكة والمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها في “تويتر”، اليوم، أن “ولي العهد استعرض مشاريع #نيوم و#البحر_الأحمر و#القدية ومساهمتها في الارتقاء بمستقبل #المملكة والمنطقة”.

من جهتهم، أكد المدراء التنفيذيون سعي المشاريع الثلاثة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة عالميا، وتحقيق نتائج مميزة للمواطنين السعوديين.

ووقع ولي العهد، الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة “صندوق رؤية سوفت بنك”، ماسايوشي سون، مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030”، التي تعد الأكبر بالعالم في مجال الطاقة الشمسية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتشكل هذه الاتفاقية إطارًا جديدًا لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، إذ بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل -أيضًا- على تصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030.