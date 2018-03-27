محمد بن سلمان: إطلاق صواريخ من الحوثيين تجاه المملكة “محاولة أخيرة بائسة”

وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق جماعة الحوثي صواريخ صوب مدينة الرياض قبل يومين بالمحاولة “الأخيرة البائسة التي تظهر ضعفهم”.

وقال، خلال لقاء مع محرري ومراسلي صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، على هامش زيارته للولايات المتحدة، إن المملكة “تسعى لحل الأزمة في اليمن عبر عملية سياسية”.

وجدد الأمير انتقاده للاتفاق النووي مع إيران، معتبرًا أنه “سيؤخر طهران عن الحصول على أسلحة نووية لكنه لن يمنعها من حيازتها”.

وأشار إلى أن حصول طهران على القنبلة النووية “يعني أنك تنتظر أن تصل الرصاصة إلى رأسك، لذا عليك التحرك من اليوم”، مضيفًا: “إذا حصلوا على سلاح نووي، فهو درع لهم لتركهم يفعلون ما يريدون في الشرق الأوسط، وللتأكد من ألا يهاجمهم أحد أو سيستخدمون أسلحتهم النووية”.

ولفت لضرورة استبدال الاتفاق النووي بآخر يضمن ألا تحصل إيران مطلقًا على سلاح نووي، ويتصدى لأنشطة طهران الأخرى “المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.