الأمير محمد بن سلمان يتناول العشاء مع جاريد كوشنر ومسؤولين أمريكيين

تناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العشاء مع جاريد كوشنر، مستشار ترامب وزوج ابنته، إلى جانب جيسون جرينبلات، وهما الرجلان في إدارة ترامب اللذان يشرفان على جهود السلام في الشرق الأوسط.

وحضر العشاء كذلك مايكل بيل، المسؤول الأول عن الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى في واشنطن، تناول تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحضر الاجتماع، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير ووزير الدولة الدكتور مساعد العيبان.

وقالت صحيفة نيويورك تيامز الأمريكية إن المسؤولين الأميركيين الثلاثة أطلعوا الأمير محمد بن سلمان على خطة السلام التي يعملون على إطلاقها بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي انتهت تقريبًا، قبل أن تواجه انتكاسة بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأدانت المملكة العربية السعودية بشدة هذه الخطوة، التي دفعت الفلسطينيين إلى الابتعاد عن طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يواصل الأمير محمد بن سلمان زيارته لأمريكا والتي تستمر أسبوعين معظمها خارج واشنطن، حيث سيسافر إلى نيويورك وبوسطن و”سيليكون فالي” ولوس أنجلوس وهيوستن ، وتشمل زيارة شركات رائدة تشمل آبل وجوجل ولوكهيد مارتن.