“الداخلية السعودية” تعلن اعتقال محتجين على إزالة تعديات على أراضٍ حكومية (صور)

اعتقلت قوات الأمن السعودية نحو 30 شخصًا من المحتجين على إزالة “تعديات على أراضٍ حكومية”، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس” عن المتحدث الأمني باسم الوزارة قوله: “باشرت دوريات الأمن في محافظة الطائف تجمعًا لعددٍ من المواطنين أمام مقر المحافظة، إثر قيام لجنة إزالة التعديات في محافظة الطائف بإزالة استراحات غير نظامية، أحدثها بعض المشاركين في التجمع، على أراضٍ حكومية في طريق الشفا السياحي، وذلك بعد رفضهم التجاوب مع تعليمات البلدية المختصة، المتضمنة عدم مشروعية إحداثاتهم وضرورة مبادرة كافة المخالفين بإزالتها”.

وأضاف: “نظرًا لأن ما أقدم عليه هؤلاء يمثل تعديًا على المال العام، ولأن تجمعهم المخالف للأنظمة والتعليمات، فضلًا عمّا يمثله من أسلوب خاطئ لإيصال شكواهم إلى الجهات المختصة، وحفاظًا على النظام العام، تم القبض على 32 شخصًا من متزعميها والمتورطين فيها، وجميعهم سعوديون، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم”.

وحذرت الوزارة “كل من تسول له نفسه بالتعدي على المال العام” من ملاقاة الجزاء الرادع.