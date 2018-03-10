فوضى كبيرة بمول الطائف بسبب “مشهورة سناب” “دكتورة خلود” (فيديو)

تسببت “الدكتورة خلود” وهي سيدة كويتية مشهورة على موقعي التواصل الاجتماعي إنستغرام و “سناب شات” أمس الجمعة، بحالة من الفوضى، والازدحام والتدافع، داخل أحد المولات بمدينة الطائف في السعودية.

وأدَّى التدافع لرؤية “الدكتورة خلود” بمهرجان العروس في مول #الطائف الدولي إلى حدوث حالات إغماء وسط ازدحام أثَّر على الحركة المرورية في المنطقة بالطائف.

وذكرت صحيفة سبق السعودية أن “الجهات المعنية بدأت التحقق من طبيعة المناسبة التي حضرت من أجلها “السيدة المشهورة” (الدكتورة خلود) بدعوة من قِبل إحدى المؤسسات التنظيمية التي اعتادت دعوة مثل هؤلاء المشاهير”.

مهرجان العروس في مول #الطائف الدولي .. مخالفات للآداب العامة، وحالات تدافع بين النساء والسبب من أجل مشهورة على سناب شات.. متى يتحرّك المسؤول الواعي للمحافظة على قيم المجتمع ؟! #هل_تصدق_إعلانات_المشاهير pic.twitter.com/NoOqjdwAKU — ماجد النفيعي ???????? (@maged_okaz) March 9, 2018

خليكم من البنات وصراخهن، وركزوا على أبوالشباب اللي حاشر نفسه بالقوة وسط الحريم عشان يصورها ????????؟؟؟!!!#الدكتورة_خلود في #الطائف pic.twitter.com/z2MoKyYA0o — ???? (@justozi_) March 10, 2018

من جهتها ردَّت “الدكتورة خلود” عبر حسابها على “إنستغرام” على الزيارة، قائلة إن “ما شاهدته أمس في الطائف من حبٍ وكرمٍ وعشقٍ ما راح أنساه بحياتي لو يشيب رأسي”.