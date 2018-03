فوضى كبيرة بمول الطائف بسبب “مشهورة سناب” “دكتورة خلود” (فيديو)

أول شيء بقوله أنتم فخر و سند و أهل. واللي شفته أمس في الطائف من حبٍ و كرمٍ و عشقٍ ما راح أنساه بحياتي لو يشيب رأسي. والحمد لله، أنتم نعمة من رب العالمين، وأشكر ربي، و أحمد ربي ليل نهار على هذا الحب. . ولمّا أقول إنه الشعب السعودي شعب جبار هذا أكبر دليل. حضوركم أمس شرف لي. وأموت عليكم و أعشقكم، و كل من حضر على رأسي. جد جد أنا محظوظة فيكم و محسودة عليكم. و شكرًا على كلامكم الراقي و حبكم يا جميلي الأدب . #جمهور_خلود_أمين_خلودالصغيرة_لن_يتكرر . #خلود_أمين #الكويت #السعودية. الله يحفظكم و لا يحرمني منكم، و يسعدكم مثل ما أسعدتوني بحبكم . .

