بالفيديو.. طبيب سعودي يوضح حقيقة فيديو فبركته “الجزيرة” حول اعتقاله

نفى طبيب سعودي، اليوم الثلاثاء، صحة فيديو بثته قناة الجزيرة القطرية نشرت فيه اسمه وصورة له زاعمة أنه معتقل في سجن الحائر في السعودية ويعاني من مشاكل صحية.

ونشر الدكتور الماجد مقطع فيديو توضيحي عبر حسابه بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، نفي فيه المزاعم التي جاءت بها قناة “الجزيرة” القطرية.

نشرت #قناة_الجزيرة الليلة اسمي وصورة لي على اني معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس. حسبي الله ونعم الوكيل#كذب_قناة_الجزيرة pic.twitter.com/E17tI1vQtQ — سامي الماجد (@salmajed) March 26, 2018

وقال الدكتور الماجد: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا أخوكم سامي الماجد طبيب استشاري لقد تفاجأت الليلة أن قناة الجزيرة قد نشرت اسمي وصورة لي على أني معقتل وأني مسجون في سجن الحائر وهذا الكلام محض كذب وافتراء، فأنا ولله الحمد بخير وعافية، فأحببت التنويه وشكراً لكم”.

نشرت #قناة_الجزيرة الليلة اسمي وصورة لي على اني معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس. حسبي الله ونعم الوكيل#كذب_قناة_الجزيرة pic.twitter.com/SPNSnFEEpH — سامي الماجد (@salmajed) March 26, 2018

بدوره نشر حساب منسوب لإبراهيم الماجد نجل الطبيب السعودي تغريدة تنفي صحة الفيديو المنسوب لوالده قال فيها: “نشرت # قناة_الجزيرة الليلة اسم والدي د.سامي الماجد وصورة له على انه معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس والحمدلله والدي بخير ونعمة”.

نشرت #قناة_الجزيرة الليلة اسم والدي د.سامي الماجد وصورة له على انه معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس والحمدلله والدي بخير ونعمة ❤ حسبي الله ونعم الوكيل ..#كذب_قناة_الجزيرة pic.twitter.com/Xfop82OgnK — Ibrahim Al-Majed (@IbrahimSAlMajed) March 26, 2018

من جهتها، أصدرت قبيلة الدكتور سامي الماجد بيانًا يفند مزاعم وأكاذيب قناة الجزيرة حول اعقتال ابنها.

وأكد البيان الصادر عن القبيلة أن الدكتور سامي الماجد يمارس حياته اليومية بين قبيلته ومجتمعه وهو بصحة وعافية، مشيرًا إلى أن ما ذكرته الجزيرة هو محض افتراء وكذب، يهدف إلى تشويه سُمعة الماجد وسمعة قبيلته، واستغلال ذلك في مقاصد لا تخفى على أحد .

واستنكر البيان تصرف القناة الخالي من الأدبيات الإعلامية مؤكدة رفضها لتصرفات الجزيرة اللامهنية، ومحذرة كل من تجاوز في حقها وحق أبنائها، أنه سيعرض نفسه للمحاسبة.

ويعمل الدكتور سامي الماجد كاستشاري لطب الأطفال واستشاري الأمراض الصدرية والربو للأطفال، واستشاري العناية المركزة للأطفال بمركز جونز هوبكنز “أرامكو” الطبي.