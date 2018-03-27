“كبار العلماء” في السعودية تُدين ممارسات الجزيرة بعد هجمات صاروخية للحوثيين

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الثلاثاء، إن قناة الجزيرة القطرية تُذكي الصراعات، وأصبحت بوقًا للجماعات الإرهابية، بعد يومين من إطلاق ميليشيات الحوثيين في اليمن صواريخ على المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن القناة القطرية تفتح شاشتها لبث خطابات زعيم ميليشيات الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي.

وكانت القوات السعودية أسقطت ثلاثة صواريخ فوق الرياض قبل منتصف ليل الأحد، كما تصدّت الدفاعات الجوية لصواريخ أُطلقت على مدن: نجران، وجيزان، وخميس مشيط، جنوب السعودية.

واتهمت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، قناة الجزيرة بالعمل على إعطاء “صور مزيفة في قضايا الأمة ومشاكلها، ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب، واستضافة شذاذ الآفاق؛ لتروّج عن طريقهم ما تريد بما يخدم سياسة من يمولها بالكامل في تمزيق الأوطان العربية، والعبث بوحدتها، وإثارة الفرقة، وتأجيج الفتنة”.

وعن الأدوار المشبوهة لقناة الجزيرة التي مارستها القناة ضد السعودية خلال السنوات السابقة، قالت الهيئة:”إن ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت -وما زالت- منبرًا لدعاة الإرهاب وقادته، إذ دأبت- بشكل حصري- على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وخلفه، كما نشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح في المملكة خلال فترات سابقة”.

وأضافت:”وهي الآن (قناة الجزيرة) تُمارس نفس الدور في نشر خطابات زعيم جماعة الحوثيين الإرهابية، وبتنسيق منظّم معه، في استهداف واضح لأمن المملكة العربية السعودية، ومقدسات المسلمين، حيث سبق لهذه الجماعة الإرهابية استهداف مكة المكرمة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “علماء المملكة منذ سنوات حذّروا من هذه القناة، وذكروا أنها تُمارس دورًا مشبوهًا، في إثارة الفتن، وتمزيق الأوطان، وذلك مثل ما صرح به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان”.