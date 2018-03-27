السعودية توقع مذكرة تفاهم مع “بوينغ” لدعم أسطولها من الطائرات

قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدفاعية، أحمد الخطيب، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة بوينغ الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات؛ لتوفير الدعم والتدريب لأسطول البلاد، وذلك خلال زيارة قادمة لسياتل.

وقال الخطيب: “إن السعودية تتباحث مع شركات أمريكية كبرى بشأن وجودها في المملكة، في إطار جهود الوصول بالمكون المحلي لصناعاتها العسكرية إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030″.

وأبلغ الخطيب، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه، على هامش منتدى في نيويورك قائلًا: “نجري حوارًا معهم لتوسعة أنشطتهم في السعودية. سنوقع مذكرة تفاهم مع بوينغ خلال زيارتنا لسياتل، نأمل في أن نعلن عن مذكرات تفاهم أخرى مع شركات أمريكية كبرى”.

ويزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يتوجه إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة يوم الجمعة.