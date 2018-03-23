بالصور.. طائرة جديدة من طراز بوينغ “B787-9” تنضم للخطوط السعودية

أدخلت الخطوط الجوية السعودية طائرة جديدة من طراز بوينغ (787-9) على أسطولها الجوي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد وصلت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، يوم الجمعة، وهي من طراز بوينغ “787-9” دريملاينر، بعد أن تسلمتها الخطوط السعودية، يوم الخميس، من شركة بوينغ لصناعة الطائرات المدنية،

وأشارت الوكالة إلى أن أسطول السعودية يشهد في الوقت الحالي برنامجًا لتحديثه عبر الاستحواذ على 113 طائرة جديدة من أفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم، لرفع عدد طائرات الأسطول إلى “200” طائرة حديثة عام 2020م، في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

والطائرة الجديدة التي وصلت هي رقم 12 من طراز بوينغ (787-9)، منذ وصول أول طائرة من هذا الطراز في فبراير/ شباط 2016.

وتبلغ سعة الطائرة 298 مقعدًا، 24 منها لدرجة الأعمال و 274 مقعدًا لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف، وتم تزويد مقصورة درجة الأعمال بأحدث المقاعد التي صُممت بعناية، حيث يمكن فرد المقعد إلى 180 درجة ليصبح سريرًا كاملًا، كما أن التصميم يتيح لكل ضيف الخروج من مقعده بحرية وخصوصية تامة، إلى جانب خدمات الاتصالات والإنترنت على متن الطائرة، كما صنعت الطائرة من مواد حديثة ومتطورة مما ساهم في تخفيف وزنها وبالتالي زيادة الكفاءة الاقتصادية لها.

تجدر الإشارة إلى أن “السعودية” وخلال عامي 2016م و2017م فقط تسلمت (61) طائرة جديدة معظمها عريضة البدن، منها (33) طائرة تم استلامها خلال العام الماضي 2017م، وهو أكبر عدد من الطائرات يتم استلامه في عام واحد في تاريخها.