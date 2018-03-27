سعودي لإعلامية: أنت الـ”صاروخ”

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يظهر مذيعة تجري حوارًا مع شاب، مساء أمس الاثنين، في وقت تجمهر فيه العديد من الشباب حولها، منهم من كان يحمل جواله ويقوم بالتصوير.

وبحسب نشطاء فإن الإعلامية كانت تجري حوارًا مع عدد من المواطنين الذين تجمعوا حول حطام الصاروخ الحوثي الذي تم التصدي له وإسقاطه في العاصمة الرياض، أمس الاثنين.

ويبدو أن مواطنًا كان يوثق الفيديو، أصيب بارتباك شديد أمام الإعلامية، إذ أخذ يكرر وهو يشير بيده نحوها: “هي الصاروخ.. هي الصاروخ يا ولد..”. قاصدًا أن الإعلامية هي “الصاروخ” في دلالة على إعجابه بها، وليس “صاروخ الحوثي”.