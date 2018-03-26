“عمرة” مجانية.. عربية تقع ضحية مهربي مخدرات إلى السعودية (فيديو)

استغل تجار مخدرات رغبة مسنة مصرية تدعى سعدية عبدالسلام في أداء مناسكة العمرة، إذ استخدموها لمحاولة تهريب المخدرات إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وأوهم التجار المسنة بتقديم عمرة مجانية لها، وذلك عن طريق إحدى جاراتها، التي أخبرتها أن لها شقيقًا يعمل في المملكة وعرضت عليها العمرة على روح نجل شقيقها المتوفى، الأمر الذي رحبت به المسنة.

وقام أبناء المسنة بتجهيز الأوراق لوالدتهم، وسلموها للقائمين على السفر، وعندما رغبوا في مرافقتها إلى المطار لتوديعها رفض مرافقو السيدة، لكن أسرتها ظلت على تواصل معها عبر الهاتف.

وكشفت ابنة المسنة، بحسب وسائل إعلام مصرية، أنها في أحد اتصالاتها بوالدتها، “شعرت بأمر مريب إذ لم ترد والدتها على أسئلتها، وأخبرتها أن أحد الأشخاص طلب منها أخذ حقيبة بها ملابس لتوصيلها للمملكة، فطلبت ابنة المسنة الحديث معه وسجلت المكالمة”.

وأذاعت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل المكالمة الهاتفية، وحديث أحد أفراد العصابة أن الحقيبة بها ملابس، ويريد إيصالها للشخص الموجود بالسعودية.

لكن أسرة المسنة فوجئوا باتصال من والدتهم لاحقًا وهي بمطار ينبع تخبرها بالقبض عليها بسبب مواد مخدرة.

وتمكنت الجهات الأمنية في مصر من القبض على اثنين من العصابة أحدهما جارة المسنة، فيما أمرت بالتحري والقبض على باقي المتهمين.

وكشف قنصل مصر العام في جدة، السفير حازم رمضان، أن المسنة سعدية لا تزال لدى السلطات في المملكة، كون هناك جوانب قانونية لا يمكن إغفالها، رغم تفهم الجانب الإنساني للقضية.