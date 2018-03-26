العاهل البحريني: نقف إلى جانب السعودية ضد الهجمات الحوثية

أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن استنكار بلده للهجمات الصاروخية الحوثية التي استهدفت السعودية أمس الأحد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل البحريني اليوم الإثنين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الملك حمد أن “هذا الاعتداء الإرهابي يتنافى مع الشرائع والقيم والمبادئ الدولية”، مشيدًا في الوقت ذاته “بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض صواريخ الحوثي وتدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها”، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وشدد على أن “مملكة البحرين تقف على الدوام إلى جانب السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي لمثل هذه الأعمال العدوانية، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها”.

من جانبه، أعرب الملك سلمان عن “شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى على المشاعر الأخوية الصادقة النبيلة وعلى مواقف مملكة البحرين التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الوثيقة الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”.